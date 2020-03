Pd Venezia: «Nessuno ha abbandonato il Comune. Tranne Brugnaro»

“Nessuno ha abbandonato il Comune di Venezia, è Brugnaro che sta abbandonando i cittadini!

Oggi sulla stampa il Sindaco accusa di essere stato abbandonato, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: è proprio lui ad aver abbandonato i cittadini e la città”.

Così Marina Sambo, capogruppo del Partito democratico di Venezia, a proposito delle recenti dichiarazioni del sindaco.

“Da quanto è iniziata l’emergenza Covid i profili social del Sindaco sono rimasti quasi silenti (così come le pagine del sito istituzionale del Comune, a differenza di altre città), se non per pochi video dove lo stesso o ride passeggiando, o dichiara sempre “allegramente” di non essere stato contagiato oppure lancia messaggi sul #tuttoandràbene ma senza dare alcuna indicazioni ai cittadini” prosegue Sambo.

E via con la lista delle mancate scelte amministrative a tutela dei lavoratori e dei cittadini: “Sul versante trasporti ha lasciato che Avm decidesse autonomamente sul taglio delle corse, senza alcune dichiarazione in merito alla tutela dei medici, degli infermieri, degli operatori della sanità e dei dipendenti dei servizi pubblici essenziali che devono recarsi necessariamente al lavoro. A differenza di quanto accaduto in altri Comuni, a Venezia non c’è stato alcun confronto con le altre forze politiche – affonda Sambo – Non c’è stato alcun coordinamento sui servizi del Comune, nessuna indicazione per giorni. Ancora oggi, dopo oltre una settimana dal deposito delle nostre proposte (ad esempio non è ancora stato attivato un numero di telefono legato all’emergenza).

E non è tutto: “C’è stata poca chiarezza sul mantenimento dell’attività di assistenza domiciliare delegata dal Comune alla Fondazione Venezia in merito ai servizi alla persona e sulle attività delle Ipab in particolare anche su come il Comune si stia interessando della tutela degli utenti e dei lavoratori. Infine non più di una settimana fa il Sindaco dichiarava che i dipendenti dovevano recarsi presso la sede del Comune altrimenti non erano adatti “a lavorare nel pubblico”, ritardando l’applicazione dello smart working, bloccando le attività da venerdì fino a ieri”.

La conclusione dei democratici: “E’ evidente che questa volta gli slogan e i video del Sindaco non sono sufficienti per gestire adeguatamente una emergenza di questo tipo, serve capacità organizzativa e soprattutto la volontà di voler far squadra, caratteristiche che questo sindaco non ha”.