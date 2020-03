“Oggi la priorità è aprire l’ospedale da campo a Bergamo dove non ci sono più posti in terapia intensiva. Bergamo è la frontiera dell’Italia e dell’Europa. Stiamo cercando medici in giro per l’Italia ma anche da altri Paesi europei”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Radio Cusano Campus.