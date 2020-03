Coronavirus, Conte: «Shock globale senza precedenti, usare il Mes»

Il premier italiano Giuseppe Conte in un’intervista al Financial Times chiede l’attivazione del Mes, il Fondo salva-stati, e della sua “potenza di fuoco” da 500 miliardi di euro per rispondere all’emergenza coronavirus, che rappresenta per l’economia europea «uno shock globale senza precedenti. Il Mes è stato creato con un diverso tipo di crisi in mente – spiega Conte -, dunque adesso deve essere adattato alle nuove circostanze, in modo da poter usare tutta la sua potenza di fuoco».

«La strada da seguire è quella di aprire una linea di credito dell’Esm per tutti gli Stati membri, in modo da aiutarli a

combattere le conseguenze dell’epidemia di Covid, sulla base della condizione della piena responsabilità da parte di ciascun Paese membro sul modo in cui vengono spese le risorse. Come leader politici, siamo chiamati a fare scelte necessarie, coraggiose, qualche volta anche tragiche. Sfortunatamente – dice Conte – altri Paesi europei adesso

stanno iniziando ad attraversare la stessa situazione difficile che noi abbiamo sofferto nelle ultime settimane. E posso dirvi che ogni singolo giorno è un giorno pesante. Esprimo tutta la mia solidarietà alle persone ed ai leader che adesso si trovano di fronte alla terribile situazione che io ed il popolo italiano stiamo già affrontando».

«Purtroppo -conclude Conte – non è possibile prevedere quando saremo in grado di tornare alla normalità.

Solo tra pochi giorni, sulla base delle valutazioni del comitato tecnico-scientifico, sarò in grado di valutare l’efficacia delle misure che abbiamo preso».