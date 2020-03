Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, durante un’intervista a Lci ha dichiarato: «Bisogna battere i pugni sul tavolo, in gioco è l’avvenire del nostro continente. Se si fa ognuno per sé, se si abbandonano alcuni stati, se si dice all’Italia, per esempio, cavatevela da soli, l’Europa non si riprenderà».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)