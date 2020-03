Italiani e spesa: i prodotti più comprati ai tempi del Coronavirus

La corsa agli acquisti in tempo di quarantena ha portato nei carrelli degli italiani una serie di prodotti specifici. E se per quanto riguarda gli alimenti ad avere la meglio sono stati finora farina, zucchero e latte UHT, a questi, secondo i dati diffusi da Nielsen e facenti riferimento al periodo che va dal 9 all’11 marzo, si aggiungono anche guanti, salviette umidificate e alcol denaturato. I dati comunicati dalla company di misurazione e analisi e che riportiamo di seguito nel dettaglio vedono quindi in capo alla lista degli acquisti i guanti, con un’impennata del +362,5% per un totale di 7,4 milioni.

A seguire, nei carrelli degli italiani la richiestissima farina (+185,3%) e ancora burro (+71,9%) e latte UHT (+62,2%, 14,1 milioni in più settimana su settimana), la pasta (+65,3), le conserve animali (+56,%), le uova (+59,6%), i surgelati (+48,0%), il caffè macinato (+26,2%), l’acqua in bottiglia (+20,1%), il riso (+71,2%) e le conserve rosse (+82,2%).

