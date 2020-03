Solidarietà cinese: Suzhou dona 20 mila mascherine a Venezia

Suzhou, città gemellata a Venezia, ha donato 20 mila mascherine al comune. Il sindaco Luigi Brugnaro ha mandato un messaggio di ringraziamento al primo cittadino Li Yaping. «Grazie a nome di tutta la città e mio personale per questo importantissimo e molto significativo gesto di solidarietà e vicinanza. In questo momento di grande difficoltà e preoccupazione sapere che Venezia può contare sul sostegno di Suzhou è sicuramente di grande conforto. Caro collega, Venezia non dimenticherà il vostro aiuto e assieme dobbiamo farci portatori di un messaggio di speranza che ci dia la forza di guardare oltre questi giorni veramente difficili. A Venezia, a Suzhou e nel mondo intero #tuttoandrabene e noi saremo pronti a celebrare il 40° anniversario del gemellaggio tra le nostre due città e tra i nostri popoli. Grazie ancora!».