Zaia chiude i parchi: «Passeggiate a 200 metri da casa»

Nuovo punto stampa oggi, 20 marzo, di Luca Zaia con importanti novità. Il presidente del Veneto ha annunciato la firma della nuova ordinanza che chiude tutti i parchi e i siti verdi. Per quanto riguarda le passeggiate a piedi o con i cani non si potrà andare oltre i 200 metri da casa. Nuove regole anche per i negozi: chiusi la domenica per tutti e non si può andare più di una persona per nucleo familiare. «Qualcuno forse non si è accorto della gravità di quello che sta accadendo – ha detto Zaia -: abbiamo 1.070 letti sottratti alla degenza ordinaria e dedicati ai malati di Covid-19. Questo è il risultato della pandemia, avere mille persone in ospedale, 236 in terapia intensiva: un quarto dei pazienti in Veneto finisce intubato. Il mio obiettivo è la salute dei veneti, non cerco consenso ma tutelare le persone».

Per quanto riguarda la riorganizzazione sanitaria, Zaia ha detto: «​Stiamo valutando per Vittorio Veneto e Santorso di mantenere aperti i punti nascita, ma solo con accesso dedicato ed entrata separata, oltre alla garanzia chirurgica per i cesari. Per quanto riguarda gli ospedali dedicati ai Covid se lo avessero chiesto a me avrei detto beh, sentite, prendiamo i vecchi ospedali e li dedichiamo al Coronavirus. Ma non ha senso dal punto di vista clinico: dispersione dei professionisti, in un momento in cui mancano i medici. Inoltre i malati di Covid sono grandi utilizzatori di ossigeno, hanno bisogno di macchinari moderni. Noi non giochiamo a Monopoli quando chiudiamo un ospedale o prendiamo altre decisioni. Mi dispiace per le difficoltà che stiamo creando ai cittadini, ma i cittadini devono sentirsi parte di questa battaglia. Chi propone soluzioni senza sapere di cosa parla sappia che per un paziente affetto da Coronavirus serve 20 o 30 volte più ossigeno che per un paziente normale.».

Un altro punto dolente è la carenza di materiale: «Siamo in emergenza totale per quanto riguarda gli approvvigionamenti di farmaci, mascherine, schermi. Dovevamo ricevere un carico di respiratori ed è stato dirottato verso altri lidi, così come per le mascherine perché arriva qualcuno con la valigetta piena che se le accaparra. Dobbiamo scovare insieme alla Guardia di Finanza chi se ne approfitta di questa situazione. Oggi arriveranno altre 200mila mascherine chirurgiche e Pff2 che distribuiremo negli ospedali. E non riusciamo a comprare sul mercato mondiale. Non è possibile che i tamponi dalla sera alla mattina diventino introvabili».

«Facciamo attenzione a Verona che è il nuovo cluster in Veneto con un’esplosione di casi. Verona – ha spiegato Zaia – è confinante con Brescia, attenzione. Noi abbiamo già dato disposizione di svuotare l’ospedale di Villafranca di Verona per farne un Covid-center. Non sono assolutamente preoccupato del nuovo caso a Vò che è fisiologico. Vò resta il posto più sano del Veneto».