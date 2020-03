In Veneto superati i 4 mila contagi: dopo 5 giorni nuovo caso a Vo’

Bollettino della regione Veneto aggiornato ad oggi, venerdì 20 marzo. I casi positivi di coronavirus sono saliti stamane a 4031, 280 in più rispetto a ieri, 12432 le persone in isolamento fiduciario, 834 i pazienti ricoverati negli ospedali, 236 quelli in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri, i decessi sono saliti a 131, mentre i pazienti guariti e dimessi sono 223. Dopo cinque giorni senza casi positivi, anche Vo’ Euganeo ha registrato un nuovo contagio.