La Mannoia sbrocca: «Chi gira fregandosene dei divieti è una testa di min***a»

«Io vorrei fare un appello alle teste di min***a che ancora girano impunemente fregandosene dei divieti. Se si prolungherà questa prigionia la colpa sarà soprattutto vostra». Fiorella Mannoia sbotta su Twitter, e attacca chi continua ad uscire ignorando i divieti imposti dal governo.

«Siamo stufi di dover pagare anche per voi. Chiaro?», scrive la cantante. E in un tweet successivo, rincara la dose e si appella al governo: «E le fabbriche che non hanno a che fare con le necessità della popolazione, quando le chiudete?».

(ph: shutterstock)