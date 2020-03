Parente con Coronavirus in gravi condizioni: concorrente del GF Vip lascia la casa

Momenti difficili al Grande Fratello Vip dove Adriana Volpe è stata costretta ad uscire dalla casa perchè le condizioni di un suo parente, colpito da Coronavirus, si sarebbero aggravate. La Volpe ha comunicato in lacrime la decisione ai suoi compagni di avventura senza scendere in dettagli. «Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me».

Alfonso Signorini ha successivamente confermato in una diretta Instagram su “Chi Magazine”: «Adriana Volpe è uscita dalla casa pochi minuti fa perché ha dei seri problemi familiari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo».