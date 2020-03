Come fare il vero spritz veneto in casa [VIDEO]

Non è ancora all’orizzonte il momento in cui si potrà di nuovo uscire di casa per motivi non essenziali e di stretta necessità, come per esempio fare un aperitivo con gli amici, un appuntamento imprescindibile e “sacro” (si scherza) per i Veneti moderni, (cioè a dire dai 18 ai 40 anni). Ormai, chi più, chi meno, ci stiamo abituando all’isolamento forzato. Ma per non perdere del tutto le abitudini abbiamo pensato di ripescare questo vecchio ma simpaticissimo video del trevigiano Canal, che ci spiega come realizzare, fai da te, l’autentico spritz veneto in casa nostra. E ricordatevi: «L’oliva sullo spritz è come la ciliegina sulla mona», quindi non dimenticatela.