Iorestoacasa, Luca Bassanese in concerto: su Facebook

Anche il cantautore vicentino Luca Bassanese aderisce ai live streaming “da camera” che molti cantanti stanno organizzando durante l’isolamento forzato per l’emergenza Coronavirus e invita i fan a un concerto in live streaming sulla sua pagina Facebook per questa sera.

«Per sentirci tutti uniti e meno soli vi aspetto venerdì sera in diretta dalle 20.00 alle 22.00 sulla mia pagina Facebook. In diretta streaming da casa mia… canzoni, musica e poesia» spiega su Facebook.

(Ph. Facebook – Luca Bassanese)