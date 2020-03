Morto Quaresimin, ex sindaco di Vicenza

E’ morto all’età di 82 anni Marino Quaresimin, sindaco di Vicenza dal 1995 al 1998. Quaresimin era ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza e sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Il cordoglio di Achille Variati: «Marino è stato un appassionato uomo politico, servitore instancabile della nostra comunità, prima in consiglio di circoscrizione, poi in consiglio comunale, quindi dai banchi della giunta con il sindaco Corazzin e in seguito nella mia squadra, durante il mio primo mandato. Dopo la fine del mio primo quinquennio da sindaco, nel 1995, fu il nostro candidato alla guida della città, e vinse, anche se in un momento difficile e turbolento. Quando, nel 2008, tornai a Palazzo Trissino lo volli con me nel governo di Vicenza, come presidente di AMCPS. Un uomo generoso, inarrestabile, di grande limpidezza. E, per me, qualcosa di più. Un amico vero e grande, con cui ho condiviso una vita intera, dentro e fuori dalla politica. Mi mancherà, mancherà a tutti».

Parole di cordoglio anche dal sindaco Francesco Rucco: «Un uomo generoso, autentico, innamorato della nostra città. Se penso a Marino Quaresimin sono questi gli aggettivi che per primi mi vengono in mente.Ha sempre colpito tutti per la concretezza e la schiettezza con cui ha affrontato il suo impegno politico e amministrativo. Di lui, personalmente, ricordo la grinta e la foga nel parlare di Vicenza. Non solo da amministratore, ma anche negli anni successivi, quando non ha mai smesso di interessarsi dei problemi della città. In questi giorni veramente duri per la nostra comunità, colpisce che a lasciarci sia una persona così profondamente legata a Vicenza. Alla sua famiglia, davvero numerosa e radicata, va il cordoglio mio personale e dell’intera città».