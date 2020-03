Mascherine made in Veneto, Borrelli: «Personale sanitario non può usarle»

Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa ha risposto ad una domanda sulle mascherine made in Veneto: «Ci sono delle mascherine che servono per limitare la diffusione del droplet ma non possono essere utilizzate dal personale sanitario. Sono utilizzate da tutte le altre persone che vogliono evitare la diffusione del contagio ma in quel caso va sempre rispettata la distanza e le regole che sono state date. E’ un qualcosa in più rispetto a non portare nulla. Sicuramente sono utili».