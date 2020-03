La differenza tra quarantena italiana e tedesca [VIDEO]

Se la quarantena in Italia ha dato il via a una serie di flash mob da balconi e terrazze caratterizzati da torce che illuminano il buio della notte o da celebri brani cantati a squarciagola le cui commoventi immagini hanno fatto il giro del mondo, lo stesso non sembra verificarsi in altri Paesi colpiti dall’emergenza coronavirus. A testimoniarlo ci ha pensato oggi la cantante tedesca Alice Merton con una Instagram Story che ritrae Italia e Germania a confronto durante la quarantena.

E se la manciata di secondi che ci vede protagonisti trasmette l’idea di un popolo unito e, nonostante tutto, felice e fiero delle proprie tradizioni, le immagini che arrivano da un quartiere tedesco purtroppo immortalano un singolo condomino intonare un brano e venire richiamato immediatamente all’ordine dagli altri: «Basta, fai silenzio!», «Smettila o chiamiamo la polizia!».

Un momento, questo, che sta restituendo al resto del mondo un’immagine invidiabile della nostra Italia.

ph: imagoeconomica