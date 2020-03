Ricette di primavera: spaghetti con crema di zucchine e mazzancolle

Anche se stiamo vivendo una situazione del tutto nuova, con effetti importanti, si spera non tutti negativi, sulle nostre vite, siamo entrati nella bella stagione, è primavera. Vi proponiamo allora una ricetta da gustare per la stagione, un piatto leggero e facile: “spaghetti con zucchine e mazzancolle”.

Ingredienti per due persone

2 zucchine

olio

20 mazzancolle

uno spicchio d’aglio

vino bianco secco

160 grammi di pasta

Preparazione

Prima di tutto, la parte più difficile: lavare e sgusciare le mazzancolle, togliendo anche l’intestino. Poi, in un’ ampia padella, scaldare l’olio e uno spicchio d’aglio, che va poi tolto. Mettere a cucinare le mazzancolle, dopo qualche minuto sfumarle con del vino bianco, e lasciarle cuocere per circa 7/8 minuti. Lavare e tagliare a rondelle le zucchine, quindi metteterle in una pentola antiaderente con un filo d’olio e cuocerle per circa 10 minuti. Una volta cotte, metterle nel mixer assieme a un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale, frullatele fino a quando non saranno diventate una crema.

Dopo aver ottenuto la crema, unirla assieme alle mazzancolle. In abbondante acqua salata far cuocere la pasta per il tempo indicato. Scolarla, tenendo da parte dell’acqua di cottura. Unire la pasta alla crema di zucchine e mazzancolle, farla saltare per qualche minuto. Se la vedete asciutta, versate l’acqua tenuta da parte.

(Fonte: Cookpad.com)