Vasto incendio in corso ad Asiago, in via Verdi. Circa alle 4.30, le fiamme si sono sviluppate nella mansarda di un immobile estendendosi rapidamente all’adiacente caserma dei Carabinieri. Le prime notizie parlano di una vittima. Sul posto impegnati a domare le fiamme i vigili del fuoco di Asiago con l’apporto di squadre e autoscale giunte da Schio e da Vicenza.

Articolo in aggiornamento