«Ci vuole stretta su attività abusive. Virtuosi solo Veneto, Aosta e Bolzano»

E’ una concorrenza tanto più sleale quanto più molte imprese artigiane hanno dovuto chiudere per decreto e sono oggetto di attente ispezioni: si parla degli abusivi, del lavoro nero, di un mondo che approfitta della chiusura totale imposta dal governo: dagli edili ai dipintori, dai fabbri agli idraulici, dagli elettricisti ai manutentori di caldaie disponibili solo per le urgenze, ma non per gli interventi ordinari. La denuncia arriva dalla Cgia che stima come i lavoratori abusivi producano un giro di affari in nero pari a 78,5 mld di euro. A livello territoriale la situazione più critica si presenta nel Mezzogiorno: a fronte di poco più di 1.250.000 occupati irregolari, il 38% del totale nazionale, nel Sud il valore aggiunto generato dall’economia sommersa è pari a 26,8 miliardi di euro, pari al 34% del dato nazionale. La realtà meno investita dal fenomeno, secondo i dati Cgia, è il Nordest: il valore aggiunto prodotto dal sommerso è pari a 14,8 miliardi di euro.

”La concorrenza sleale mesa in piedi da questi lavoratori è molto aggressiva e i controlli il governo li dovrebbe fare su di loro”, dice il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo

ricordando che, secondo l’Istat, l’esercito dei lavoratori ”invisibili” presenti in Italia è costituito da 3,3 milioni di persone che ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o nelle case degli italiani per prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo sconosciuti all’Inps, all’Inail e al fisco, gli effetti economici negativi che producono questi soggetti sono pesantissimi.

D’altra parte ,prosegue, “con troppe tasse e un sistema burocratico e normativo eccessivamente oppressivo – segnala il segretario della Cgia Renato Mason – l’economia irregolare ha trovato un habitat ideale per diffondersi, soprattutto in alcune aree del Paese e ancor di più in questi giorni di contenimento della diffusione del coronavirus. Inoltre, chi opera completamente o parzialmente in nero fa concorrenza sleale, altera i più elementari princìpi di democrazia economica nei confronti di chi lavora alla luce del sole ed è costretto a pagare le imposte e i contributi fino all’ultimo centesimo. Anche per questo è necessario che l’esercizio abusivo delle professioni artigianali vada contrastato e perseguito”.

Un ‘esercito’di circa 3 milioni quello di chi svolge un attività irregolare, denuncia ancora la Cgia che individua solo 3 oasi felici: Aosta, Veneto e Bolzano.

A livello territoriale invece, ribadisce il centro studi, sono le regioni del Mezzogiorno ad essere maggiormente interessate dall’abusivismo e dal lavoro nero. Secondo le stime dell’Istat relative al 2017 (ultimo anno per cui i dati sono disponibili), in Calabria il tasso di irregolarità 3 è pari al 21,6 per cento (136.400 irregolari), in Campania al 19,8 per cento (370.900 lavoratori in nero), in Sicilia al 19,4 per cento (296.300), in Puglia al 16,6 per cento (229.200) e nel Lazio al 15,9 per cento (428.100). La media nazionale è pari al 13,1 per cento.

Le situazioni più virtuose, invece, si registrano nel Nordest. Se in Emilia Romagna il tasso di irregolarità è al 10,1 per cento (216.200 irregolari), in Valle d’Aosta è al 9,3 per cento (5.700), in Veneto al 9,1 per cento (206.500) e nella Provincia autonoma di Bolzano si attesta al 9 per cento (26.400).