L’oroscopo della settimana (23-29 marzo): Cancro, viaggia sul web

♈-ARIETE

LUNA NUOVA A 4° GRADI DI ARIETE

In questa Primavera appena annunciata ci sarà la Luna Nuova, martedì 24, all’inizio del tuo volitivo Segno. L’incontro del Sole e della Luna nel grado 4° dell’Ariete è segnale che il rinnovamento voluto dalla Luna conferma e ribadisce l’impulso a rinnovarsi che anche il Sole qualche giorno fa, venerdì 20, entrando in Ariete, ha affermato. Tutti speriamo che il doppio rinnovamento voluto dagli astri in questi giorni ci porti fuori da ogni ambascia…

♉-TORO

VALIDE PROTEZIONI ASTRALI

La fase attuale che caratterizza la tua posizione celeste è molto importante: con la presenza di Urano e Venere nel Segno, i quali ben si interfacciano con il gruppo di pianeti nel Capricorno, cioè Marte, Giove e Plutone, molte delle cose che vorrai iniziare partiranno con il piede giusto della riuscita. I tuoi sforzi sono destinati a dare preziosi e ottimi frutti in men che non si dica, anche perché Venere si allaccerà a Giove, a Plutone e a Nettuno.

♊–GEMELLI

SOLIDITA’ E CREATIVITA’

La solidità che ora Saturno all’inizio di Aquario comporta ti porterà a rilanciare positivamente i rapporti familiari, nei quali comprensione e dolcezza avranno una loro cospicua parte. Hai ricordi belli di un legame importante che ti scaldano il cuore ma la tua attuale inquietudine potrebbe trovar giovamento dalla risistemazione dell’alloggio, dall’occuparti della finiture della tua magione, dal rendere fiorito e gradevolissimo ogni angolo di casa.

♋-CANCRO

PER ORA VIAGGIA CON IL WEB

Mercurio di nuovo positivo e propositivo comporta un desiderio di vedere, conoscere e viaggiare: se ora non puoi farlo di persona interessati a libri, film e documentari che ti porti o a conoscere altri orizzonti, e non solo quello che vedi dalle finestre di casa. Avrai così le idee chiare per quando i tuoi desideri potranno finalmente realizzarsi. Anche il Sole ti fa mordere il freno, ma saprai indirizzare la tua curiosità per anticipare le tue mete…

♌-LEONE

DISCIPLINATA COERENZA

Per la tua immagine pubblica la fase attuale si rivelerà basilare: Saturno contrario t’incalza e ti spinge a definire meglio il tuo ruolo. A ribadire, se per caso fosse ancora necessario, la tua autorevolezza attraverso la tua prestigiosa certezza di agire per il meglio. Molti guardano a te e alla tua sicurezza per prendere esempio dalla tua linea di condotta, e in moltissimi apprezzano la tua disciplinata coerenza. Anche il partner!

♍-VERGINE

FORTE CAPACITA’ DI ECCELLERE

Nettuno e Mercurio contrari nei Pesci ti danno un pizzico di irrequietezza , e le costrittive abitudini che adesso sono un imperativo categorico a volte ti vanno un tantinino strette… In vero hai già fatto tutto quello che dentro le mura domestiche erano possibile: riordini, pulizie, sistemazioni di fino sono già completate. Però i favori astrali dal Capricorno e dal Toro ti aiuteranno a lavorare bene da casa e eccellere anche così!

♎-BILANCIA

CONFERME D’AMORE

Con un pizzico di malizia in più, con un quid di eros sottinteso ma pur presente, il periodo potrebbe trasformare una attrazione divertente in qualcosa di più solido e duraturo, come vuole Saturno con i suoi costruttivi consigli. E’ all’interno di una situazione un tantino rigida che il dialogo e la reciproca simpatia prenderà piede, per diventare sempre più avvolgente… Il Sole contrario propone ritmi blandi, sobrietà e abitudini pacate.

♏-SCORPIONE

USA BENE IL TUO TEMPO.

Potrebbe essere interessante cercar d’acquisire una clientela numerosa attraverso i poliformi sistemi che la modernità potrebbe metterti a disposizione. Interroga Urano, convinci Venere ( i due pianeti che, opposti, ti sollecitano con convinzione) a darti una mano per allargare le tue conoscenze telematiche che Mercurio e Nettuno pescini rendono più abbordabili del solito. Usa ben bene il tempo che abbonda…

♐-SAGITTARIO

BUONE E RAGIONATE DELIBERE

Ci sono abbondanti conferme celesti per le decisioni che hai testé preso, per le delibere che sono scaturite da intensi ragionamenti, e che ti faranno fare parecchi passi in avanti!. Continuare per gli stessi obbiettivi, ora che sei sicura del fatto tuo, sarà più semplice e parecchio più soddisfacente. Coinvolgi anche la persona cara, contenta di starti al fianco anche adesso e disponibile ad impegnarsi in un dato settore. Sempre con te!.

♑-CAPRICORNO

OTTIME PROTEZIONI CELESTI

Iniziative prese tempo addietro, con la mano sinistra e cioè con un bel po’ di distratta noncuranza, si stanno invece rivelando ottime e adatte a darti solidità anche economica. Se è vero che Venere si lega alla salute in generale, i molti aspetti che ora la uniscono dal Toro a Plutone Giove e Marte dovrebbero preservarti da ogni rischio e da ogni circostanza negativa, dandoti comunque la sensazione di avere ottime protezioni celesti.

♒–ACQUARIO

LUCIDITA’ E PERSEVERANTE, RAZIONALITA’

Riprendersi da fasi un tantino altalenanti e rendersi conto di essere più in forma di fasi precedenti è il regalo che ti fanno le stelle, in particolare è il dono di Saturno, che ora si è affacciato nel tuo Segno. La lucidità, la razionalità, la perseveranza del saggio Saturno e i suoi suggerisce saranno di aiuto per una linea di comportamento coerente, disciplinata e ligia agli attuali ordinamenti un po’ restrittivi, che sono stati imposti a tutti.

♓-PESCI

SENSIBILE COMUNICATIVA

Nei sentimenti occorrerebbe essere un tantino più comunicativi. E magari il dimostrarsi maggiormente disponibili all’ascolto potrebbe essere il tuo asso nella manica nei confronti di chi ti vuole bene, ma attualmente è preoccupato, distratto e a volte molto distaccato…La presenza di Mercurio appoggia una scorrevole comunicativa; l’azione di Nettuno ti fa capire le sensazioni di chi ami prima ancora che se ne accorga personalmente…

A cura di Susy Grossi consulente astrologico