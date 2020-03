Garante bacchetta Brugnaro: «Improprio uso politico dei social»

Troppa politica sui social istituzionali durante il periodo di par condicio per il referendum sulla riduzione dei parlamentari. E, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali, è un comportamento che va fermato e, nell’immediato, sanzionato.

Questo, in sintesi, il pensiero dell’Autorità garante delle Comunicazioni sul comportamento dell’ufficio stampa del Comune di Venezia nel periodo tra il 13 e il 20 febbraio, quando sono stati evidenziati “una “serie di comunicati stampa, redatti dall’Ufficio stampa del Comune di Venezia [molti dei quali] si possono trovare anche online sul sito del comune, oltre che, naturalmente, sui vari profili social dell’ente” e considerando che “a Venezia si voterà per le amministrative a fine maggio e che tale comportamento pone il sindaco e i componenti della Giunta, in questa fase della campagna elettorale, in una posizione di netta dominanza rispetto agli avversari politici”.

Leggera, per questa volta, la sanzione: “Si ordina al Comune di Venezia di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza delle comunicazioni – accertate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento” ed effettuate sul sito istituzionale e nel profilo facebook del Comune – a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine”.

LEGGI LA DELIBERA