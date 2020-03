«La stagione è finita. Lotito si prenda pure lo scudetto maledetto »

‘Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo, solo a quello. La Coppa, lo Scudetto… Lotito lo vuole, se lo prenda. Mi volete parlare di campionato? Non me ne frega un ca….. Ho paura ad uscire di casa, mi sta venendo la depressione”. Lo ha detto il presidente del Brescia al Corriere dello Sport sulla sosta forzata del campionato per il coronavirus e se la prende con il presidente della Lazio Claudio Lotito: ”È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea. Da Brescia ricevo continuamente notizie, e sono tutte pazzesche, eppure la città sta affrontando la tragedia con una dignità che imbarazza”.

E ancora sul momento complicato in Lombardia: ”Questa gente mi ha strappato il cuore. Ha genitori, parenti, amici, conoscenti che muoiono ogni giorno eppure soffre terribilmente ma in silenzio. Chiede

aiuto solo a se stessa. Altri sono i numeri, non quelli ufficiali, altre le dimensioni. Fosse successo da altre parti sarebbe scoppiata la rivoluzione. Non vogliono che si riparta. Lo vietano loro, non la federazione. Prima la vita“.

“Quante partite si sono giocate? È un terzo del campionato. La stagione è andata, se qualcuno vuole questo scudetto maledetto se lo prenda pure. Chiuso. Finito. E non parlo così perché il Brescia è ultimo in classifica. Siamo ultimi perché ce lo meritiamo. Io per primo lo merito. Facciano quello che vogliono. Penso a quelli che perderanno il posto di lavoro, a quelli che stanno morendo…”.

In chiusura: ”Il calcio è un’azienda che occupa tante persone ma è anche in grado di superare la crisi. Semplicissimo: si è bruciato un terzo del campionato, e allora si taglino un terzo dello stipendio ai

calciatori, un terzo dei diritti televisivi e un terzo delle tasse. È il modo più facile per aggiustare le cose”.

(Ph Imagoneconomica)