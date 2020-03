Meloni: «Comunicazione da regime totalitario»

“Intollerabili i metodi di comunicazione da regime totalitario utilizzati dal governo per l’emergenza coronavirus: dichiarazioni trasmesse in orari improbabili, con continui ritardi e attraverso la pagina personale di Giuseppe Conte su Facebook, come se in Italia non esistessero le Istituzioni, la televisione di Stato e la stampa”. Così Giorgia Meloni, in un post su Facebook, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

“Tutto questo – accusa la leader di Fratelli d’Italia – non fa che peggiorare il senso di insicurezza, ansia e incomprensione da parte di tutti noi. Gli italiani non sanno quali attività saranno aperte e quali chiuse domani, perché nessuno ha visto uno straccio di decreto. Non sanno nemmeno se devono andare al lavoro oppure no, se devono alzare la serranda della propria azienda oppure no”.

“Ma che metodi sono? Non se ne può più! Chiediamo chiarezza e serietà”, conclude Meloni.