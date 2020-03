Covid-19, bollettino Regione Veneto: 150 nuovi contagiati

Sono 150 i nuovi contagiati in Veneto, in calo rispetto ai 192 pazienti risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri 21 marzo.

Ad oggi, sul territorio regionale, sono 5272 le persone risultate infette dal nuovo coronavirus dai tamponi effettuati nelle strutture sanitarie preposte. In Veneto i soggetti in isolamento domiciliare sono 14268, la cui cifra è composta dai pazienti contagiati e le persone che con essi sono entrate in contatto.

Nella tabella seguente i dati forniti dalla Regione del Veneto con il bollettino delle 17:

(ph.Imagoeconomica)