Come rendere più organizzato un magazzino con soppalchi e scaffalature

L’ordine è indubbiamente uno degli elementi cardini per qualsiasi attività lavorativa. Dovrebbe essere un’abitudine fortemente consolidata, senza la quale risulterebbe difficile compiere le varie mansioni nel migliore dei modi. È un precetto non scritto che allo stesso tempo assume una valenza indispensabile, ancor di più quando si tratta di tenere curati gli ambienti da lavoro. Non solo il classico punto vendita destinato al pubblico, ma soprattutto il magazzino.

Per organizzare al meglio gli spazi è necessario munirsi di soppalchi e scaffalature. Sul sito di metalsistemitalia.it, per esempio, è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti a riguardo, proposti ad un rapporto qualità prezzo senza precedenti.

Soppalchi e scaffalature per il tuo magazzino

La cura dei particolari è importante per qualunque aspetto, in primo luogo per quanto concerne il magazzino, lo spazio adibito alla giacenza degli articoli che devono essere messi in vendita.

All’interno dell’intero contesto produttivo esso detiene un ruolo di grande spessore.

Si comprende facilmente da sé il perché il magazzino debba essere mantenuto in ordine. Un esempio è il comune supermercato, dove il traffico di clienti è molto elevato, così come la quantità di merce che va messa in deposito, e da li stesso prelevata per la vendita.

Oltretutto, nonostante sia un luogo nel quale il cliente non ha accesso, vi è pur sempre un numero non indifferente di persone che transita, tra cui i fornitori.

È quindi importante che la merce sia collocata in modo adeguato all’interno del magazzino, così anche da facilitare le operazioni di coloro che dovranno poi prelevarla per porla all’interno del negozio.

L’aspetto più rilevante è, infatti, dato dalla logistica. L’entrata e l’uscita dei prodotti deve essere repentina, e pertanto il disordine non farebbe altro che rallentare il lavoro dei dipendenti.

Di conseguenza è utile tenere la merce secondo un certo ordine, avvalendosi di strumentazioni adeguate quali soppalchi e scaffalature.

I migliori prodotti su Metalsistem Italia

Le scaffalature e i soppalchi sono i sistemi più adottati per assicurare una migliore organizzazione del magazzino. Per scegliere quelli può adatti alle esigenze è opportuno affidarsi ad un rivenditore serio e qualificato, come Metalsistem Italia, da anni tra i principali fornitori di articoli per i depositi, con servizi esclusivi che vanno al dì là della semplice vendita.

Gli articoli sono altresì realizzati in base alle richieste del cliente, adattandoli agli spazi interni (essendo componibili), ed impiantati con l’impiego di accessori e separatori.

Ogni soppalco e scaffalatura viene prodotto nel rispetto degli standard di sicurezza adottati dall’Unione Europea. Ognuno di essi è contraddistinto da una dicitura riportante il peso massimo, oltre ai dati attinenti la costruzione e l’assemblaggio.

L’impresa promuove un’assistenza a 360 gradi, che prevede persino l’organizzazione degli ambienti interni del deposito per chi e’ in procinto di avviare una nuova attività o chi intende fare un restyling degli spazi. Tutto questo viene svolto in tempi brevi, nel rispetto degli accordi pattuiti con il cliente.

Soppalchi e scaffalature per carichi di ogni entità

Le scaffalature e i soppalchi realizzati da Metalsistem Italia possono contenere pesi anche abbastanza consistenti. Sono in prevalenza suddivisi in due tipologie:

Metalliche leggere: sostengono fino a 3 quintali, indicate per riporvi materiali cartacei, scatole ecc.

Metalliche pesanti, fino ad una ventina di tonnellate.

Per i materiali più ingombranti (quelli della lavorazione industriale) è possibile indirizzarsi verso un Cantilever, caratterizzati da una copertura in lamiera e acciaio, preservando il contenuto dal contatto con l’esterno.

Per richiedere qualsiasi genere di informazione, è possibile recarsi presso la sede di Rovereto dell’azienda oppure inviare un’email a cui verrà risposto tempestivamente.

(ph: shutterstock)