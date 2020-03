Covid-19, muore 86enne di Barbarano Vicentino

Azienda ULSS 8 Berica, Vicenza, 23 marzo 2020 – Un nuovo decesso all’Ospedale San Bortolo di Vicenza a causa del nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo di 86 anni, già affetto da più patologie, residente a Barbarano Vicentino.

Dal bollettino dell’Ulss 8 Berica diramato in serata, oggi sono stati effettuati 2190 tamponi, di cui 329 risultati positivi. Aumentano di sette unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati: sono 78, di cui 58 curati nel reparto di Malattie Infettive e 20 in Terapia Intensiva. Sul territorio dell’Ulss 8 Berica le persone in sorveglianza attiva sono 779 mentre quelle in sorveglianza passiva sono 435, in leggero calo rispetto a ieri.

Dall’azienda socio-sanitaria fanno sapere infine che lo sportello dell’ufficio Cartelle Cliniche del San Bortolo è sospeso.

Eventuali richieste di cartelle cliniche vanno inoltrate esclusivamente via mail all’indirizzo *protected email* .

