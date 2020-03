Lo sport dell’era Covid-19: poche grandi società e spettatori virtuali

E se lo sport, come lo abbiamo conosciuto e vissuto fino a marzo di questo annus bixestus et horribilis, non tornasse più? Se dovessimo adattarci, individualmente e come comunità, come praticanti e come spettatori, a uno sport diverso, magari perfino completamente diverso? Non è una mera ipotesi catastrofista, perché è molto probabile che la vita post Covid-19 sarà diversa e lo sport, che ne è parte non marginale, anche.

Intanto ci stiamo abituando alla opzione zero, all’azzeramento cioè dello sport tanto come spettacolo e evento quanto nella sua accezione personale di passatempo, benessere, salute e, per molti, anche lavoro. È devastante il senso di vuoto e di sconcerto creato dalla desertificazione dei palinsesti televisivi da partite di calcio, corse ciclistiche, tornei di tennis, gran galà e, in generale, eventi di qualsiasi disciplina e categoria. E che angoscia ci arriva addosso dalla lettura dei quotidiani sportivi, costretti, in mancanza di altri contenuti e di attualità, a riempire le pagine di articoli che parlano – già a marzo! – di calcio mercato, come se si fosse già in estate.

E come si fa senza gli onnipresenti e autorevolissimi opinionisti, che fino a un mese fa discettavano di tecnica e di moduli da ogni studio televisivo, nazionale o locale, e senza le immancabili conduttrici-soubrette, le vere star delle rubriche sportive in tv? Il Covid-19 ha fatto sparire dagli schermi gli uni e le altre. E ora non c’è più nessuno a cui inviare i post sui social o gli sms ammiccanti e confidenziali che, quando compaiono sullo schermo, fanno sentire co-protagonisti i mittenti.

C’era già chi si stava programmando una grande estate in poltrona a base di Euro 2020 e di Olimpiadi, di Giro d’Italia e Tour de France, di Roland Garros e Wimbledon e magari aveva già comperato con il bonus il televisore nuovo da 60 pollici per la fruizione integrale di tutte le telecronache. Invece gli organizzatori stanno via via annullando o spostando le date di tutte le grandi manifestazioni in programma quest’anno e quindi: come si riempiranno le tante ore vuote lasciate dalle cancellazioni?

Palestre, piscine e impianti chiusi, perfino il divieto di fare una corsetta. Lo sport individuale, amatoriale, giovanile, scolastico non si può più praticare e chissà quando si potrà ricominciare. Proprio adesso che stava diventando una sana e diffusa attività sociale, salutare e perfino educativa.

Molti aspettano con ansia la ripresa dei campionati di calcio, che invece non si sa nemmeno se ricominceranno. Gli organizzatori rinviano, fanno ipotesi, in sostanza pensano al business, come hanno sempre fatto del resto, solo che stavolta la prospettiva non sono i guadagni ma le perdite. E si parla di centinaia di milioni di mancati ricavi, il che significa un concreto rischio di fallimento per molte società.

Da qui possiamo cominciare a riflettere ad esempio sul calcio che ci aspetta dopo il virus. Sarà impossibile tenere in piedi il carrozzone (già prima mezzo sbalestrato) di un centinaio di club professionistici, molti dei quali indebitati e in difficoltà a iscriversi ai campionati. Lo scenario futuro sarà una bipolarizzazione? Poche società ricche in un campionato continentale (il progetto che sta portando avanti l’ECA presieduta da Agnelli) e, per le altre, campionati nazionali ridotti a livello semipro o dilettanti? Per le prime televisione e relativi introiti, sponsor e pubblicità, e per le escluse il ritorno ai gironi interregionali, alle partite stracittadine e ai derby provinciali. In campo i calciatori prodotti dal vivaio e quelli scoperti nelle squadrette della provincia, magari senza tatuaggi e senza acconciature con taglio a sfumatura alta e gel?

Magari sarà un calcio e più in generale uno sport senza spettatori perché, prima di rimettere insieme decine di migliaia di tifosi negli stadi, bisognerà trovare una prevenzione ai contagi di nuovi virus, chiedendo alla scienza di prevederne e prevenirne l’avvento e di impedirne la diffusione creando tempestivamente i vaccini. Ci vorranno anni però e, nel frattempo, cosa facciamo? Si gioca a porte vuote mandando in campo professionisti che s’impegnano a correre il rischio di contaminazioni?

Sarà uno sport fatto di telecronache e rubriche, spettacolarizzato ma comunque triste perché privato dei tifosi, degli spettatori, delle curve e dei cori. Gli effetti speciali li creeranno le televisioni, popolando gli spalti vuoti con pubblico virtuale e sonorizzando l’audio con campionature di canti, inni e magari insulti. La gente così non uscirà di casa, vedrà lo sport in televisione o sugli smartphone, sostenendo la squadra del cuore con messaggi, like e cuoricini anziché con la voce e le bandiere. Almeno non si correrà il rischio di prendere e diffondere contagi.

E quando si tornerà a correre, a andare in bici, a nuotare, a giocare a tennis? Le regole di non contiguità, del metro di distanza saranno abolite prima o poi? I campionati giovanili ci potranno essere ancora? Si può immaginare che, oltre al certificato di idoneità sportiva, gli amatori e i ragazzi dovranno dotarsi di una bella sfilza di certificati di vaccinazione, perché il futuro della razza umana è affidato alla prevenzione e la vaccinazione su scala globale, oltre a un diverso rapporto con l’ambiente, è la strada obbligata.

(Ph. Shutterstock)