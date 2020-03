Coronavirus: Dg Oms, oltre 300 mila casi da quasi tutti i paesi del mondo

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) – “Più di 300.000 casi di Covid19 sono stati ora segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità, provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. La pandemia sta accelerando”. Ad evidenziarlo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.

“Sono stati necessari 67 giorni dal primo caso segnalato per raggiungere i primi 100.000 casi, 11 giorni per i secondi 100.000 e solo 4 giorni per i terzi 100.000”.