Coronavirus, meno contagiati e vittime: è il secondo giorno di calo

Sono 3.780 i nuovi positivi al coronavirus. Un dato in calo rispetto a ieri quando se ne erano registrati 3.957. E’ il secondo giorno consecutivo in cui il numero di contagiati scende. Il totale dei malati sale a oltre 50mila (50.418). Sono i dati resi noti nel corso del punto stampa quotidiano dal commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 63.927.

Sono 601 le persone morte nelle ultime 24 ore con coronavirus. Anche il numero delle vittime cala per il secondo giorno consecutivo. Il totale delle vittime sale a oltre 6 mila (6.077). Oggi i guariti sono 408, in totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono 7432. Sono 3.204 i malati in terapia intensiva mentre sono 20.692 i ricoverati in ospedale.

(ph: Imagoeconomica)