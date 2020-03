Coronavirus, 6 pazienti italiani trasferiti e curati in Germania

La Sassonia è pronta a ricoverare nelle proprie strutture ospedaliere sei pazienti affetti da Coronavirus provenienti dall’Italia. A renderlo noto è stato il premier del Land tedesco, Michael Kretschmer oggi a Dresda, precisando che l’offerta segue una richiesta del governo italiano. A riferirlo è Focus.de.

Gli ospedali della Sassonia hanno segnalato di avere disponibilità per farlo, e il trattamento di questi pazienti aiuterà anche a capire meglio come affrontare il virus, ha dichiarato Kretschmer. «E’ un segnale molto importante, il fatto che possiamo anche aiutare altri», ha aggiunto. Ad oggi in Sassonia sono stati registrati 865 casi, la maggior parte dei quali a Dresda, Lipsia e Zwickau.

(ph: imagoeconomica)