«Il 27 febbraio in rete circolava il video #milanononsiferma: forse ho sbagliato a rilanciarlo, ma in quel

momento nessuno aveva compreso la veemenza del virus. Accetto le critiche, ma non tollero che qualcuno possa ancora marciarci su per scopi politici». Lo ha affermato, su Twitter, il sindaco di centrosinistra di Milano, Giuseppe

Sala.