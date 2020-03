Emergenza Coronavirus, Fondazione Onda a sostegno degli ospedali veronesi

Azienda ULSS 9 Scaligera, Verona, 23 marzo 2020 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere promuove una raccolta fondi volta a sostenere gli ospedali con i Bollini Rosa, in prima linea nella lotta al Coronavirus, di cui gli Ospedali Fracastoro, Magalini e Mater Salutis fanno parte.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili.

“Stiamo vivendo un momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ringraziamo tutti per gli sforzi messi in atto in questi giorni e un grazie particolare va agli ospedali, molti dei quali appartenenti al network Bollini Rosa, ai medici e al personale sanitario che, con enorme coraggio e professionalità, stanno combattendo per noi la battaglia contro il Coronavirus. Per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa solidale per sostenere gli ospedali con i Bollini Rosa impegnati in questa emergenza”.

Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile una pagina, in continuo aggiornamento, in cui è possibile identificare le strutture ospedaliere che hanno bisogno di supporto e le relative indicazioni utili per effettuare la donazione.

L’elenco delle strutture e le modalità di donazione sono disponibili al seguente link.