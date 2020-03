«Scioperare contro aziende? Solo chi ha busta paga del sindacato può pensarlo»

Il politico veneziano Enrico Zanetti, ex segretario di Scelta Civica ed ex viceministro dell’Economia nel governo Renzi, affida a una sferzante battuta su Twitter e Facebook il suo pensiero sullo sciopero generale paventato ieri dalle principali sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil dopo l’annuncio delle nuove misure per rallentare il contagio del coronavirus.

«Solo dirigenti sindacali in aspettativa da una vita e con busta paga del sindacato possono chiedere oggi a dei lavoratori di scioperare contro la propria azienda. Senza parole».

(Ph. Facebook – Enrico Zanetti)