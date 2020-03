Ulss 4 Veneto Orientale, aumentano protezioni per personale sanitario

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave, 23 marzo 2020 – Migliaia di mascherine, migliaia di cappellini, migliaia di grembiuli, gel per l’igiene delle mani, calzari e molto altro. Sono numeri enormi quelli che riguardano gli acquisti e la distribuzione dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale (dpi) per il personale sanitario che ogni giorno opera a contatto con persone positive o potenzialmente contagiate da Covid-19.

Alcuni numeri rendono meglio l’entità. Solo la scorsa settimana Azienda Zero ha fornito all’Ulss 4 qualcosa come 16 mila mascherine chirurgiche, 2180 mascherine di tipo ffp2, 25 mila cappellini con lacci ed altro.

L’Ulss 4, attingendo dal materiale arrivato anche in precedenza e stoccato nei propri magazzini, ha distribuito personale medico e sanitario 1063 confezioni di gel per l’igiene delle mani, 7951 camici protettivi, 310 occhiali protettivi, 5691 calzari oltre a un enorme quantitativo di mascherine.

«Materiale rifornito ogni giorno da Azienda Zero, l’ente regionale che si occupa di acquisire questi dispositivi, e molto altro, per le Aziende sanitarie del Veneto – osserva il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza – . Si tratta di un’attività che in particolare in questo periodo richiede un notevole lavoro da parte del personale amministrativo per quanto riguarda gli acquisti, e del personale che si occupa delle spedizioni e dello stoccaggio della merce. Il quantitativo di materiale fornito è adeguato al fabbisogno dei dipendenti dell’Ulss 4 ma già da questi giorni è in aumento sia per l’attività svolta al Covid-hospital di Jesolo, e sia in generale per tutte le attività di controllo e di monitoraggio in aumento in questo territorio. Raccomandando ai dipendenti aziendali di farne il giusto utilizzo come del resto previsto dalle procedure e parallelamente un doveroso ringraziamento va a tutto il personale che si occupa degli acquisti, della logistica, e agli autisti, perché il loro lavoro, seppur meno visibile rispetto a quello del personale medico, è altrettanto indispensabile nella gestione dell’emergenza».

