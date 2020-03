Il Veneto punta sui tamponi a tappeto: «Obiettivo 8 mila al giorno»

Punto stampa di Luca Zaia di lunedì 23 marzo. Il presidente ha esordito dicendo: «Ribadisco che non siamo davanti ad un’influenza, ce lo dicono i dati: 1400 letti occupati dai pazienti Covid. Siamo preoccupati, non ne siamo ancora usciti e ci troviamo davanti alla pandemia del secolo. Ringrazio i veneti che stanno rispettando la nostra ordinanza». Zaia ha annunciato l’arrivo di 13 milioni e mezzo di dispositivi di protezione in regione. In arrivo anche respiratori meccanici. Ha poi confermato che continua a rimanere attiva l’ordinanza regionale: «Mantenute le limitazioni all’attività fisica a 200 metri dalle abitazioni e la chiusura dei supermercati la domenica».

La prima novità di oggi è la presentazione del progetto veneto di tamponi a tappeto su operatori sanitari e popolazione coordinato da Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. Il problema in questo momento è che «mancano materiali. Abbiamo difficoltà a portare avanti questa cosa, ma la portiamo avanti, ci crediamo. Per primi li farà il mondo della sanità, le case di riposo e a seguire le persone maggiormente esposte». Per quanto riguarda i farmaci sperimentati in Veneto al momento sono 6: «Per l’Avigan noi siamo pronti, rispettosi delle leggi e quindi aspettiamo l’autorizzazione dell’Aifa».

Il professor Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, ha dichiarato: «L’obiettivo principale è trovare le persone che trasmettono la malattia. Dobbiamo quindi cercare ovunque attraverso i tamponi. In caso contrario avremo centinaia, migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. Abbiamo chiesto ai colleghi e ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine e la risposta è stata positiva».

Le parole del professor Crisanti: «E’ un progetto ambizioso, ma è la sfida più importante in questo momento. Il successo di questa iniziativa lo misureremo con l’aumento dei casi positivi che scoveremo, dobbiamo vedere un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e in terapia intensiva». Per la sorveglianza attiva «non useremo strumenti informatici per tracciare le persone. Una persona con sintomi verrà ispezionata, con lei famiglia, amici e vicinato. Ora facciamo 2 mila tamponi al giorno, a fine settimana vogliamo arrivare a 4 mila e speriamo di raddoppiare il numero con l’arrivo dei macchinari».

Il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina di Padova, spiega più nel dettaglio il progetto: «15 squadre per provincia che faranno i tamponi, si partirà da Padova. Controlleremo anche i pazienti positivi domiciliati. Abbiamo dirottato sui sistemi territoriali 500 giovani medici in formazione. Tutti i tirocini degli studenti, che sarebbero dovuti essere presso i medici di medicina generale, verranno usati per aiutarci nei controlli. E’ fondamentale lo sforzo dei ricercatori di tutta l’area biomedica dell’università per recuperare macchine e persone».