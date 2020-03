Come guardare Disney plus in streaming senza limiti

Disney plus è la nuova piattaforma lanciata da Disney in cui sono presenti serie TV, film e contenuti inediti prodotti dalla Disney stessa, e dalle società partner come Lucasfilms, Marvel e National Geographic. Il servizio è stato lanciato in America il 12 novembre 2019, mentre in Italia è disponibile dal 24 marzo 2020.

Come capita spesso per molti servizi di streaming, la libreria di contenuti disponibile nella versione americana è molto più vasta rispetto a quella fornita nelle altre nazioni. Per questo motivo, molte persone preferiscono utilizzare il servizio americano, nonostante non si trovino davvero in America. Per utilizzare il servizio fornito negli Stati Uniti è necessario adottare un sistema per camuffare la propria connessione e indirizzo IP. Una soluzione è scegliere una VPN, come NordVPN. Ma come funziona una VPN? Vediamolo sotto.

Che cos’è una VPN?

Tutti coloro che non hanno mai sentito parlare di una VPN potrebbero chiedersi di cosa si tratta. Essenzialmente, non è altro che un sistema di connessione che sfrutta un server posizionato in un’altra nazione per camuffare l’IP dell’utente. All’interno dell’indirizzo IP, infatti, è racchiusa anche la posizione geografica del dispositivo connesso. Collegandosi a un server posizionato in America, è possibile apparire come connessi realmente da lì, sbloccando le funzionalità di Disney plus.

Inoltre, il server applica un protocollo di crittografia che rende l’attività dell’utente impenetrabile. La crittografia offerta varia tra 64, 128 e 256 bit. In termini di sicurezza, AES 256 bit è la tipologia di crittografia migliore disponibile, tuttavia, potrebbe provocare un rallentamento della velocità di connessione, rendendo complicato accedere ai contenuti in streaming. Diventa fondamentale optare per un rapporto sicurezza e velocità adeguato. In generale, i migliori provider VPN permettono di visualizzare in anteprima la velocità massima e minima prevista utilizzando un certo server e protocollo di crittografia.

Come eludere la geo-protezione di Disney plus

Vediamo ora cosa bisogna fare per collegarsi al Disney plus americano, stando comodamente in Italia.