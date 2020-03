«Nonni pronti a sacrificarsi per salvare economia: torniamo alla normalità»

«I nonni statunitensi sono pronti a sacrificarsi per il bene dei nipoti e per salvare l’economia nazionale». Queste le parole choc del vicegovernatore del Texas, Dan Patrick in un’intervista a Fox News dove ha affermato: «Gli Stati Uniti collasseranno se l’economia rimarrà ferma per più di tre mesi. Per questo seguiremo le indicazioni del governo per alcune settimane e poi torneremo alla normalità nonostante i rischi». Patrick ha concluso dicendo: «Anch’io ho sei nipoti: sono convito che molti nonni sono disposti a sacrificarsi per il loro bene».

(ph: Gage Skidmore from Peoria/Wikipedia)