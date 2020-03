In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 6069, 121 in più rispetto alle ore 8 di stamane, 16220 le persone in isolamento, 1326 i pazienti ricoverati negli ospedali, 314 quelli ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a questa mattina, 237 i decessi, 10 in più rispetto al report di questa mattina, 414 i guariti dimessi.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

(ph. Imagoeconomica)