Coronavirus, terzo giorno di contagi in calo. Ma vittime tornano ad aumentare

Punto stampa quotidiano del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli. Sono 3.612 i nuovi positivi. Un dato in calo rispetto a ieri quando se ne erano registrati 3.780. E’ il terzo giorno consecutivo in cui il numero di contagiati scende. Il totale dei malati sale a oltre 54.030. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate in totale 69.176 persone.

I morti nelle ultime 24 ore sono 743. Il totale delle vittime sale quindi a oltre 6.820. Oggi i guariti sono 894, in totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono 8.326. Sono 3.396 i malati affetti da coronavirus in terapia intensiva mentre sono 21.937 i ricoverati in ospedale.