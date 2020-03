Coronavirus, Ulss 8 Berica: deceduto al San Bortolo uomo di 79 anni

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 24 marzo 2020 – Un nuovo decesso a causa del Covid-19 si è verificato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza. Si tratta di un uomo, classe 1941.

Lo si apprende dal bollettino diramato dall’Ulss 8 Berica nel pomeriggio di oggi 24 marzo.

Stando al documento dell’azienda socio-sanitaria, sale a 85 il numero dei pazienti ricoverati, di cui 25 curati in Terapia Intensiva. Ieri se ne erano registrati in tutto 78. Nella giornata odierna sono 2639 i tamponi eseguiti, 385 dei quali sono risultati positivi.

Due nuovi pazienti sono stati dimessi da Malattie Infettive, reparto in cui è stato preso in carico un uomo in miglioramento, trasferito lì dalla Terapia Intensiva.

Le persone in sorveglianza attiva sono 807 mentre quelle in sorveglianza passiva risultano essere 422.

