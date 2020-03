Zaia: «Preoccupati per cluster Verona, paga vicinanza a Brescia»

Luca Zaia fa il punto della situazione ad oggi, martedì 24 marzo, nella consueta conferenza stampa. Il presidente del Veneto esordisce con un allarme: «Arriveremo a un punto che se la curva dei contagi non si ferma non avremo più letti per i pazienti. Dobbiamo creare nuovi posti in terapia intensiva». La situazione respiratori è critica: «Ne abbiamo chiesti 200 al governo, dopo un mese ne sono arrivati 50. Per questo abbiamo predisposto la confisca dei respiratori negli studi veterinari. Sono tutti per uso umano, i tubi sono rapportati alle anatomie animali ma sono funzionanti, in via prudenziale stiamo raccogliendo anche quelli».

Zaia ha parlato anche delle misure restrittive: «Dobbiamo continuare, non le tirerò via. Voglio ringraziare i cittadini veneti per il loro sacrificio. Voglio anche ringraziarli per le donazioni. Tra l’altro mi sono stati annunciati versamenti grossi nei prossimi giorni. Al momento le donazioni vanno verso i 10 milioni di euro e a breve li supereremo. Ne abbiamo bisogno». Il presidente ha commentato così la situazione delle terapie intensive: «In questo momento non sono in sofferenza ma siamo molto preoccupati per il cluster di Verona. Fino ad oggi è stata la Cenerentola del Veneto ma paga anche la sua vicinanza a Brescia. Ribadisco la mia totale indisponibilità all’attracco di navi in Veneto: purtroppo non siamo in grado di curare pazienti in più, non possiamo garantire cure a nessuno in questa fase, non ce la facciamo. Se arriva una nave con malati covid rischia di diventare una bomba di contagio ingestibile». Per quanto riguarda i tamponi «nel progetto di Crisanti è previsto anche un campione casuale. Finché facciamo tamponi ai contatti del positivo il dato non è rappresentativo, se facciamo campioni in strada il campione è molto più rappresentativo». L’ultima novità di oggi: «Il virologo Giorgio Palù fa parte della nostra squadra e cercherà di capire come si comporta il virus, dandoci indicazioni preziose nel durante e nel post epidemia. Deve dirci come si comporta, isolarlo, per riuscire a bloccarlo. Palù è un virologo di fama mondiale, ed è già al lavoro».

Sull’ok di Aifa sulla sperimentazione Avigan, Zaia ribadisce la sua soddisfazione: «Mi dispiace delle parole di alcuni scienziati. Se hai evidenze scientifiche che non funziona mettile sul tavolo e noi ci fermiamo. Se invece non hai evidenze si fa la sperimentazione e si vede, punto. Ci fate anche risparmiare soldi così».