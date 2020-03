Padova, massacrata a martellate dal marito

Gravissimo episodio di violenza domestica, l’altro giorno, in un paese dell’Alta padovana. Una donna macedone di 48 anni è stata aggredita a martellate dal marito, connazionale 58enne, e solo il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati dai vicini ha evitato il peggio. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Camposanpiero e ne avrà per 45 giorni.

La convivenza forzata 24/7 per via della quarantena ha drammaticamente aumentato le violenze famigliari. Per questo sono nate diverse iniziative, pubblicizzate sui social, per permettere a chi è in pericolo di chiedere aiuto: tra queste Telefono Rosa al numero 1522