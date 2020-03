«Covid-19, l’importanza di uno screening (realistico) degli anticorpi»

Fin dall’inizio dell’epidemia del virus Covid-19 gli esperti avevano ipotizzato che il serbatoio degli infettati asintomatici (ovvero positivi al tampone per il virus) fosse almeno 3-4 volte più ampio dei ricoverati. Molti italiani si sono chiesti quale percentuale di popolazione avrà avuto finora l’infezione più o meno silente. Più che una curiosità, è una domanda importante che si porta dietro la seguente: come mai per verificarlo finora non è stato fatto uno screening degli anticorpi per Covid-19? Chiariamo prima di tutto qual è la differenza tra tampone e test per gli anticorpi. Il tampone misura la presenza dell’RNA virale in un individuo, ovvero dice se in quel momento l’individuo è infetto, che abbia i sintomi o no.

Più tamponi vengono fatti alla popolazione a rischio più precisa è la stima delle persone infettate-portatrici del virus e la percentuale dei decessi. Però, a causa dell’uso molto variabile del tampone, gli asintomatici positivi variano molto e quindi la percentuale di decessi per coronavirus nelle prime stime di un paio di settimane fa, oscillava tra lo 0.6% (Corea del Sud dove sono stati fatti più tamponi) al 6% (USA dove ne sono stati fatti meno). Una notevole variabilità si è osservata anche in Italia, perché a seconda della regione (dall’1.7% di mortalità in Toscana al 10% in Emilia Romagna), il tampone viene fatto a persone con sintomi gravi (febbre e difficoltà respiratorie), oppure con qualche sintomo, oppure anche su quelle asintomatiche ma a rischio.

Francesco Costa il 19 Marzo ha fatto un’analisi nella quale evidenziava che a causa di queste diverse metodiche di uso del tampone nelle varie regioni, confrontare i dati cross-regionali è come mettere insieme le pere con le mele. Mancando una stima attendibile dei soggetti positivi asintomatici o pauci-sintomatici che rappresentano un serbatoio chiave per la diffusione dell’epidemia è difficile costruire un modello matematico attendibile a breve termine dell’evoluzione dell’infezione, ed è praticamente impossibile farlo a medio-lungo termine. Più attendibile per gli statistici è il conteggio dei pazienti in terapia intensiva.

Un’informazione alternativa e complementare al tampone la fornisce la misura degli anticorpi anti Covid-19. Gli anticorpi contro il virus sono presenti stabilmente nel sangue di tutte le persone che hanno contratto il virus fino ad oggi; essi non servono, allo stato attuale, per fare diagnosi e curare come il tampone, piuttosto servono per prendere decisioni politiche strategiche. Se il virus fosse altamente trasmissibile da persona a persona, come ormai appurato, anche se non se ne conoscono esattamente l’entità e le modalità, allora è giocoforza immaginare che una buona fetta della popolazione l’abbia già avuto in forma lieve, ma una percentuale precisa si può calcolare solo misurando gli anticorpi, perché i tamponi misurano solo la presenza del virus durante l’infezione, non prima né dopo.

Una stima attendibile potrebbe essere fatta prendendo un campione casuale e stratificato ad esempio di 10 mila persone del Nord-Italia e fare loro un prelievo volontario di sangue per misurare gli anticorpi. I test per la ricerca di anticorpi anti Covid-19 sono già disponibili, prodotti da più aziende internazionali, costano pochi euro. Quindi lo screening suggerito costerebbe una piccola frazione di quello che viene speso per i tamponi, ma fornirebbe informazioni importanti per prendere decisioni politiche nel medio-lungo termine con ripercussioni enormi, anche economiche. Ma cosa si estrarrebbe di importante da questo dato? Se si scoprisse che la percentuale della popolazione che ha già avuto l’infezione fosse attorno al 30-40% e ci stessimo avvicinando, in questa fase di espansione, al 50%, allora potremmo cominciare ad ipotizzare quella che è definita immunità di gregge e prevedere una durata più breve della fase di stress sanitario acuto a cui siamo sottoposti.

Questa informazione sarebbe fondamentale per identificare il periodo, all’approssimarsi dell’estate, della fine delle misure di restrizione (lockdown) e se pianificare un eventuale periodo di ulteriore chiusura nel prossimo autunno-inverno che aiuterebbe a preparare, con opportuno anticipo e senza improvvisazioni, l’eventuale rimbalzo di una seconda crisi economico-sanitaria che si spera di minore entità. Un ulteriore vantaggio dell’uso dei test anticorpali è che il personale medico e paramedico e quello in generale più esposto ai rischi di contagio, una volta dimostrato di avere avuto l’infezione asintomatica e alti titoli anticorpali (ma senza più virus) potrebbe continuare ad assistere senza rischio e preoccupazione i malati. Ma anche in ambito industriale, gli operai positivi agli anticorpi ma senza infezione (negativi al tampone) potrebbero continuare a lavorare senza protezioni né preoccupazione per sé e per il datore di lavoro.

Vengono spontanee quindi alcune domande di interesse pubblico: agli esperti del settore vorremmo chiedere se si sta facendo questo screening degli anticorpi, possibilmente su un campione rappresentativo e ampio della popolazione. Se no, vorremmo sapere se è stato pianificato, il mese di Aprile in cui è atteso il picco tra l’inizio e la metà del mese, sarebbe ottimale per questo obiettivo. Senza questa azione complementare e informativa, molte delle prossime decisioni politiche rischiano di rimanere improntate inevitabilmente a una filosofia emergenziale più che a un controllo strategico dell’impatto del virus.

Post Scriptum: 2 giorni dopo che ho scritto queste osservazioni leggo che il governatore Zaia ha deciso di pianificare uno screening per strada ai cittadini veneti con kit anticorpale e su base volontaria. Questa è sicuramente una buona notizia ma, attenzione, non è quello che sopra viene suggerito. L’azione di screening anticorpale serve per prendere decisioni strategiche e politiche efficaci solo se viene pianificata su base nazionale e almeno tutto il Nord-Italia viene coinvolto. Inoltre, sarebbe necessario che il campione sottoposto a screening venisse scelto con campionamento random e stratificato ad esempio in fasce di età (ad esempio giovani, adulti e anziani) e di rischio (operatori ad alto rischio vs soggetti a basso rischio).

Se vengono sottoposte a screening persone intercettate per strada difficilmente si può parlare di campione randomizzato ma piuttosto di bias del campione che può produrre risultati inattendibili, visto che le ultime norme di restrizione volute dallo stesso governatore del Veneto tengono la maggior parte dei cittadini relegati a casa. Quindi, meglio fare 20 mila test (realistico) nel Nord-Italia con tutti i criteri metodologici ben pianificati che farne 500 mila (irrealistico per la difficile reperibilità di tutti questi test) limitati al Veneto senza una valida metodologia. Se venisse fatto come indicato dal governatore sarebbe vantaggioso su un altro piano più limitato: selezionando solo le persone a rischio che lavorano nella sanità, nei supermercati e negli sportelli bancari, il risultato permetterebbe al lavoratore più a rischio ed esposto di tranquillizzarsi (se è positivo e ha anticorpi efficaci contro il virus) , sapere se corre rischi alti o no e se deve mantenere alta la protezione personale dal virus.

Alessandro Angrilli

Professore di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica all’Università di Padova

(Ph. Imagoeconomica)