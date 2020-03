Sempre più italiani scelgono la Croazia per la cura dei denti

Quella di recarsi in Croazia per la cura dei propri denti è una tendenza nata in sordina, e poi affermatisi in questi ultimi anni come un fenomeno di massa. Questa nuova abitudine infatti coinvolge ogni anno sempre più italiani che restano molto soddisfatti delle cure ricevute. Ecco che allora il trend continua a crescere senza sosta e non sembra affatto destinato a limitarsi a un lasso temporale ristretto. Per questa ragione di parla di “turismo dentale”.

Un numero sempre più elevato di persone sceglie la Croazia per le cure dentali perché in grado di combinare la convenienza delle proprie prestazioni alla professionalità, alla sicurezza e ad una struttura organizzativa e ricettiva impeccabile. Ecco allora che moltissimi italiani ogni anno decidono di varcare il confine per assicurarsi un impianto, una protesi o un altro qualsiasi intervento che in Italia risulterebbe molto caro. È sufficiente ricercare online dentista Croazia per consultare tutti i servizi offerti dalla Clinica Dentalsan, una struttura innovativa che utilizza strumenti all’avanguardia garantendo prestazioni di elevata qualità a prezzi vantaggiosi.

I vantaggi di rivolgersi a un dentista in Croazia

I vantaggi che hanno portato al consolidarsi di questa tendenza in continua espansione sono numerosi:

L’ economicità del servizi o, che ha costi ben più contenuti rispetto a quelli italiani con una qualità media delle prestazioni molto alta.

o, che ha costi ben più contenuti rispetto a quelli italiani con una qualità media delle prestazioni molto alta. La possibilità di abbinare la cura dentale alla visita di nuovi posti tutti da scoprire, grazie al fascino suggestivo delle spiagge e delle città croate.

tutti da scoprire, grazie al fascino suggestivo delle spiagge e delle città croate. La cura dei denti in Croazia è ben organizzata , in modo da evitare ogni perdita di tempo e ottimizzare al massimo il soggiorno del cliente.

, in modo da evitare ogni perdita di tempo e ottimizzare al massimo il soggiorno del cliente. Sono assicurati alti standard di qualità e igiene, insieme alla professionalità offerta dai medici e dal personale impiegato.

Chi ha avuto modo di usufruire di questi ottimi servizi è rimasto piacevolmente colpito dalla cura di ogni minimo dettaglio e dalla perfetta organizzazione delle cliniche. Risulta da subito evidente quanto queste siano ben attrezzate e in grado di far fronte ad ogni possibile difficoltà o imprevisto che può sorgere durante la cura dentale del paziente. Ogni ambiente è piacevole e pensato per il comfort del paziente. Impeccabile anche l’igiene e la pulizia di ogni spazio.

Come usufruire di questa possibilità

Ricevere le proprie cure dentistiche in Croazia è quindi vantaggioso ma anche molto facile. Online è possibile ricevere un primo preventivo gratuito a cui può far seguito una prima visita gratuita in Italia presso la clinica di Bologna o di Brescia. Vi sono interessanti sconti per famiglie o gruppi numerosi, i quali possono anche usufruire dell’apposito servizio transfer o di particolari convenzioni per il viaggio. Per chi avesse necessità di una forma di intervento dentistico, sarà assicurato anche il controllo post intervento.

Questo sistema funziona alla perfezione ed è destinato a crescere ulteriormente perché in grado quindi di offrire qualità, convenienza, sicurezza e intrattenimento. Grazie a questa esperienza infatti andare dal dentista non sarà più una lungaggine sempre poco piacevole ma il tutto avverrà in tempi brevi, arricchiti dalla possibilità di visitare posti molto belli. Da non sottovalutare infatti il fatto che questo conveniente turismo dentale offre anche la possibilità di avere accesso a bellissimi luoghi di villeggiatura. Curare i denti in modo piacevole ed economico non è mai stato così facile, grazie alla Croazia, sempre più amata dagli italiani.

(ph: shutterstock)