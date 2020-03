Stress da Coronavirus, Ulss 4 attiva spazio d’ascolto telefonico

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave, 24 marzo 2020 – In questi giorni di incertezza, timore, preoccupazione, solitudine e sacrifici chiesti a ciascuno di noi per l’emergenza Coronavirus, possono attivarsi o acuirsi difficoltà psicologiche, emotive, che minano la serenità del singolo, della coppia o dell’intera famiglia. Ne consegue in generale una più difficile e difficoltosa gestione delle quotidianità e delle relazioni interpersonali oltre che della gestione di bambini e adolescenti.

Per tali motivi, mediante le unità operative “Infanzia adolescenza famiglia e consultori” e Ser.D, l’Ulss 4 ha attivato uno spazio d’ascolto telefonico rivolto all’utenza di questo territorio. A gestirlo sono psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri che hanno il compito di favorire il benessere psicofisico, la comunicazione interpersonale, sostenere l’utenza nella gestione dello stress e del contenimento della tensione attivata dalla percezione del rischio in piena emergenza coronavirus.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

I numeri telefonici a disposizione della cittadinanza sono: 0421 457779 – 0421 457780 – 0421 457781.

