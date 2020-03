Coronavirus, annullata anche la storica Vogalonga

La Vogalonga, storica regata veneziana in calendario per il 31 maggio, non si terrà. Ad annunciarlo il comitato della manifestazione con una una nota. Ancora incerta un’eventuale data sostitutiva che, data la situazione attuale, non lascia prevedere brevi termini.

«In questo momento in cui vi sono molte persone che soffrono e l’attenzione e gli sforzi di tutti devono essere rivolti a contrastare il diffondersi dell’epidemia, abbiamo preferito scegliere in anticipo. Riteniamo che la tutela della salute di tutte le persone che sarebbero state coinvolte venga prima di qualsiasi altra cosa e comunque sarebbe mancato lo spirito di festa che da sempre accompagna la regata».

Fonte: Adnkronos

ph: Facebook Vogalonga