Coronavirus in Veneto: 6582 positivi, 318 ricoverati in terapia intensiva e 273 morti

Nel bollettino della Regione Veneto di mercoledì 25 marzo mattina, risultavano 6442 casi positivi, 17159 persone in isolamento domiciliare, 1407 ricoverati in ospedale e 316 pazienti in terapia intensiva. Di 258 il bilancio dei morti.

Nel report del pomeriggio si rileva invece un aumento dei dati: +140 le persone contagiate, che ora arrivano ad essere 6582, i pazienti ricoverati sono 1436, di cui 318 in terapia intensiva. I deceduti rispetto a questa mattina salgono a quota 273.

Lo si apprende dal bollettino regionale.

(ph. Imagoeconomica)