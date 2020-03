Coronavirus: 6442 contagiati in Veneto, 258 decessi e 439 guariti

Secondo il bollettino della Regione Veneto diramato nella mattinata di mercoledì 25 marzo, sono 6442 i casi positivi al Covid-19 in Veneto, 373 in più rispetto ai casi segnalati nel report di ieri pomeriggio. Sono 17159 le persone in isolamento domiciliare, cifre che comprendono positivi e persone con essi entrate in contatto; 1407 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere (+81), 316 dei quali in terapia intensiva (+2). Dal 21 febbraio scorso ammontano a 258 i decessi, 21 in più rispetto a ieri pomeriggio. Sono 439 i guariti dimessi.

(ph. Imagoeconomica)