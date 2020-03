Zaia: «Contagi e morti aumenteranno, possibili nuove restrizioni»

«Salgono il numero dei dimessi ma purtroppo 258 cittadini hanno perso la vita. L’impennata di decessi era prevista ma nessuno deve dormire sonni tranquilli. Anche se dovesse finire oggi, questi morti sono per noi una sconfitta». Inizia così la conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 marzo, del presidente Luca Zaia che ipotizza una stretta ancora più dura: «Oggi abbiamo un punto con il governo per un nuovo decreto, immagino arrivino nuove restrizioni, a tutt’oggi restano valide quelle che ci sono, per chiusura negozi la domenica e passeggiate. Non dobbiamo abbassare la guardia. Arriveremo al punto nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi, dobbiamo avere fiducia. La sanità del Veneto funziona ed è pubblica al 95%». Il presidente ha detto di star valutando una deroga per bambini e ragazzi autistici che «hanno la necessità di fare una passeggiata lunga».

Per quanto riguarda i contagi «siamo indietro di due giorni rispetto al modello matematico e questo è un buon dato: in pratica quello che doveva succedere 2 giorni fa accade oggi. Ma la cura è sempre restare a casa: meno contatti ci sono e meno danni fa il coronavirus. Siamo comunque preoccupati perchè il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, patologici e mortalità». Per quanto riguarda i respiratori veterinari confiscati, Zaia ha sottolineato che non verranno tolti «quelli che servono per le urgenze veterinarie. Anche io con il mio cane ho rimandato l’intervento che doveva fare un mese fa, quindi a chi fa commenti volgari dico “prima di parlar, tasi”». Poi annuncia l’arrivo della Vas per l’ospedale di Padova: «Abbiamo firmato l’accordo, andiamo a realizzare il nuovo policlinico universitario». Sull’Avigan «la sperimentazione non è ancora iniziata ma la faremo a Padova. Stiamo aspettando l’Aifa».

In un’intervento a L’Aria che tira, il presidente del Veneto ha dichiarato: «Abbiamo fatto oltre 70mila tamponi. Ci sono fattori limitanti, si fatica a trovare tamponi ma il Veneto ha iniziato a produrre tutto in casa e continueremo». Ora però c’è un altro pericolo «sul quale la comunità scientifica deve darci risposte, l’eventuale ritorno dell’infezione: già abbiamo avuto un paio di casi. Non vorrei che qualcuno cantasse vittoria, questo virus è più intelligente di chi lo ha preceduto stiamo già pensando al piano B». Infine ha fatto un paragone con Wuhan spiegando che nemmeno lì «hanno chiuso tutto e hanno tenuto alcune filiere aperte. Noi dobbiamo uscire da questa doppia emergenza, sanitaria e ed economica, con le ossa poco rotte. Le filiere strategiche non devono essere chiuse».