Gentilini: «Sanità migliore durante il fascismo»

Giancarlo Gentilini, ex sindaco-sceriffo di Treviso, ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 ha commentato la situazione d’emergenza per il Coronavirus dichiarando: «Sotto il fascismo la sanità era migliore. Basta guardare alle opere, gli ospedali, le colonie al mare e in montagna fatte quando c’era lui, per capire come siamo messi adesso che mancano persino le mascherine. Una volta i latini dicevano mens sana in corpore sano. Ora invece abbiamo un coprifuoco che é peggio di quello della guerra».

(ph: imagoeconomica)