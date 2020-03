Il principe Carlo positivo al Coronavirus

Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus: lo ha annunciato Clarence House. L’erede al trono britannico, 71 anni, sta mostrando lievi sintomi ma «rimane in buona salute». Anche la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, si è sottoposta al test che è risultato negativo. Entrambi si trovano in autoisolamento nella tenuta di Balmoral, in Scozia. «Non è stato possibile stabilire da chi il principe abbia contratto il virus, visto l’alto numero di impegni pubblici condotti nelle recenti settimane. Il principe non vede la regina dal 12 marzo».